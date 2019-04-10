Из ЗакСа уволилась глава аппарата бюджетно-финансового комитета

Глава аппарата бюджетно-финансового комитета Заксобрания Петербурга Людмила Дьяконова ушла со своего поста, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

По словам Макарова, Дьяконова ушла, «чтобы сосредоточиться на другой работе». Источники издания сообщили, что ее уходу предшествовал скандал, связанные с некорректным оформлением поправок депутатов от «Единой России». По словам собеседников издания, это могло стать известным после внимания к документам правоохранительных органов.

Официально эту версию в ЗакСе не подтверждают. Глава комитета Максим Яковлев сообщил, что Дьяконова уволилась по семейным обстоятельствам. Сама сотрудница ЗакСа на вопросы о причинах ухода говорить отказалась.

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