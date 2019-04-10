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Новости

16:01

Беглов о своем участии в выборах губернатора: Рано об этом говорить, надо работать

фото ЗакС политика Беглов о своем участии в выборах губернатора: Рано об этом говорить, надо работать

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов заявил, что пока рано говорить о его возможном участии в выборах градоначальника, передает РИА «Новости».

«Рано об этом говорить, надо работать», - сказал Беглов в ответ на вопрос о том, принято ли решение об участии в выборах губернатора.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года параллельно с муниципальными. Беглов продолжает уклоняться от ответов на вопросы о своем намерении участвовать в них. В феврале он сказал, что ответит на эти вопросы, как будет готов.

Тем не менее, Беглов внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем. Активно о возможности Беглова участвовать в выборах говорит спикер ЗакСа Вячеслав Макаров – в том числе заявляя, что врио губернатора поддержит «Единая Россия». Так, 10 апреля он предположил, что Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:46    
19-18до тебя не доходит? Встань на колени перед Бегловм. Он и его сородичи тебя осчастливят сзади. Подними им тонус.

19:18    
Беглов-наш губернатор! Буду голосовать за него лишь только потому, что он работал в Обкоме КПСС Ленинграда, куда дураков и лодырей не брали!

19:15    
СО СВОИМ БЕГЛЫЙ 21% только подставит ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ

19:04    
Беглов кокетничает. Набирает очки перед выборами. За власть зубами держится.

18:30    
16-34, встань на колени перед Ьрехловым и его друзьями с аула. Они тебя "облагородят" с зади!

16:34    
Всё правильно говорит Беглов! Он лучший из всех реально возможных кандидатов в губернаторы!

Страница 1-ая (всего: 1)
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