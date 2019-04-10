Беглов о своем участии в выборах губернатора: Рано об этом говорить, надо работать

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов заявил, что пока рано говорить о его возможном участии в выборах градоначальника, передает РИА «Новости».

«Рано об этом говорить, надо работать», - сказал Беглов в ответ на вопрос о том, принято ли решение об участии в выборах губернатора.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года параллельно с муниципальными. Беглов продолжает уклоняться от ответов на вопросы о своем намерении участвовать в них. В феврале он сказал, что ответит на эти вопросы, как будет готов.

Тем не менее, Беглов внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем. Активно о возможности Беглова участвовать в выборах говорит спикер ЗакСа Вячеслав Макаров – в том числе заявляя, что врио губернатора поддержит «Единая Россия». Так, 10 апреля он предположил, что Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем.

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