ЛДПР на губернаторских выборах представит Капитанов либо один из депутатов Госдумы

По словам руководителя петербургского отделения ЛДПР Олега Капитанова, партия до конца еще не определилась со своим кандидатом в губернаторы Петербурга.

- Партия выдвинет либо депутата Госдумы, либо координатора регионального отделения, которым я пока являюсь. Любой из депутатов Государственной думы может здесь оказаться, - сообщил Капитанов в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру.

На вопрос о личном желании участвовать в губернаторской кампании, он ответил: «Как партия решит».

Напомним, ранее ВЦИОМ в своем опросе о выборах губернатора Петербурга включил Капитанова в число возможных кандидатов.

В последнее время руководитель петербургского отделения ЛДПР запомнился борьбой за переименование «Газпром-арены», приглашением врио губернатора Петербурга Александра Беглова в хостел, в котором живут гастарбайтеры. Зимой петербургское ЛДПР организовало флэшмоб «Грузовик Капитанова». Они обещали бесплатно вывезти снег из любой точки города на собственной технике.

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