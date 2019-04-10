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16:33

ЛДПР на губернаторских выборах представит Капитанов либо один из депутатов Госдумы

фото ЗакС политика ЛДПР на губернаторских выборах представит Капитанов либо один из депутатов Госдумы

По словам руководителя петербургского отделения ЛДПР Олега Капитанова, партия до конца еще не определилась со своим кандидатом в губернаторы Петербурга.

- Партия выдвинет либо депутата Госдумы, либо координатора регионального отделения, которым я пока являюсь. Любой из депутатов Государственной думы может здесь оказаться, - сообщил Капитанов в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру.

На вопрос о личном желании участвовать в губернаторской кампании, он ответил: «Как партия решит».

Напомним, ранее ВЦИОМ в своем опросе о выборах губернатора Петербурга включил Капитанова в число возможных кандидатов.

В последнее время руководитель петербургского отделения ЛДПР запомнился борьбой за переименование «Газпром-арены», приглашением врио губернатора Петербурга Александра Беглова в хостел, в котором живут гастарбайтеры. Зимой петербургское ЛДПР организовало флэшмоб «Грузовик Капитанова». Они обещали бесплатно вывезти снег из любой точки города на собственной технике.



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20:05    
жертву ДОПИНГА витюню сысочика слабо ВЫДВИНУТЬ ЛДПР

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