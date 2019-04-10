Путин поддержал идею о введении туристического сбора в Петербурге

Владимир Путин одобрил введение в Северной столице туристического сбора, сумма которого составит 100 рублей в сутки, уведомил врио градоначальника Александр Беглов после встречи с главой государства. Средства, передают "Ведомости", будут взиматься только иностранных приезжих.

Деньги, полученные посредством сбора, обещают направлять на реконструкцию и ремонт исторической части города, вкладывать в дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

"Сегодня у нас около полутора тысяч зданий в центральной части города, которые входят в историческое наследие, из них 255 - это жилые дома со сложной фасадной конфигурацией. Их надо ремонтировать. Вот чтобы отремонтировать 255 объектов, нам нужно затратить ни мало, ни много 17 млрд руб. Где взять эти деньги?", - вопросил врио губернатора.

Благодаря введению сбора, резюмировал Беглов, бюджет города может дополучать ежегодно порядка 1 млрд рублей.

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