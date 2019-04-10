Беглов пообещал Путину, что "Красный Бор" будет ликвидирован через 60 лет

Полигон "Красный Бор", представляющий собой экологическую угрозу Петербургу и Ленобласти, будет полностью ликвидирован через 60 лет, сообщил Владимиру Путину врио градоначальника Северной столицы Александр Беглову.

"Город к полигону не имеет никакого отношения и не в состоянии ликвидировать вот эту большую экологическую «бомбу». Мы договорились с Минприроды, что передаём его на баланс в казну федерации по программе «Чистая страна». С помощью «Росатома» эта проблема будет ликвидирована в течение 60 лет", - цитирует заявление Беглова 78.ru.

Полигон был открыт более полувека назад и вплоть до 2014 года специализировался на приёмке опасных отходов с предприятий из разных регионов России. Эксперты подсчитали, что на свалке покоится почти 2 млн тонн токсических веществ. За последние 3 года из бюджета города было выделено свыше 600 млн рублей на его частичную рекультивацию.

"Красный Бор" - головная боль петербургских экологов вот уже долгое время. В середине февраля 2017 года по иску Росприроднадзора у полигона отозвали лицензию. В апреле стало известно, что подавляющую часть средств на рекультивацию свалки выделит федеральный бюджет. Вскоре в комитет по природопользованию по делу о хищениях с обыском пришла экономическая полиция.

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