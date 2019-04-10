Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

18:33

Володин рассказал петербургским студентам, как бороться с пьяными водителями

фото ЗакС политика Володин рассказал петербургским студентам, как бороться с пьяными водителями

Посетивший в Северной столице Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил студентам вуза, что он всецело поддерживает идею об ужесточении наказания для любителей нетрезвой езды в виде лишения прав на срок до 15 лет.

"Ежегодно более 4000 погибают под колёсами пьяных водителей, более 20 тысяч человек становятся инвалидами. Представьте себе — за пять лет под колёсами пьяного водителя исчезает город", - цитирует 78.ru послание Володина.

Ранее, добавим, Верховный суд и правительство РФ одобрили предложение ГИБДД, предполагающее ужесточение ответственности за "пьяное" ДТП со смертельным исходом на срок до 15 лет.

Также сегодня, 10 апреля, в Госавтоинспекции изъявили желание увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 500 до 3 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:05    
Закон надо вчера принять, а не болтать...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:54 В Архангельске задержали семерых участников "мусорных" протестов

20:23 Путин и Медведев посетили церковь Вознесения Христова в Екатерининском дворце

19:53 Медведев рассказал, как получил в школе двойку в четверти   1

19:45 Отцы и ЗакС   1

19:20 Суд арестовал более 400 млн рублей, дома и квартиры Абызова

18:54 Псковская полиция возбудила дело о клевете из-за фальшивой газеты с критикой Шлосберга

18:52 Организаторов Чемпионата мира по футболу-2018 наградили в Смольном

18:33 Володин рассказал петербургским студентам, как бороться с пьяными водителями   1

18:18 Сотрудник штаба "ЕР" пожаловался в полицию на мусор от комсомольцев вместо подарков   1

18:10 ГИБДД предлагает в 6 раз увеличить штраф за значительное превышение скорости

17:33 В Петергофе очистят запущенный Никольский пруд

17:14 Депутат Иванова: Арест комсомольцев – это какая-то личная месть

17:01 Беглов пообещал Путину, что "Красный Бор" будет ликвидирован через 60 лет   3

17:00 Губернаторский прием Беглова на ПМЭФ обойдется бюджету в 15 млн рублей   2

16:35 Путин поддержал идею о введении туристического сбора в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.