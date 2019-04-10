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18:52

Организаторов Чемпионата мира по футболу-2018 наградили в Смольном

фото ЗакС политика Организаторов Чемпионата мира по футболу-2018 наградили в Смольном

Главам федеральных и исполнительных органов госвласти и госучреждений в Северо-Западном федеральном округе сегодня, 10 апреля, в стенах администрации Петербурга были вручены награды за подготовку и проведение летнего мундиаля, уведомляет пресс-служба Смольного.

Почетные знаки вручал помощник главы государства Игорь Левитин. Он поблагодарил за работу строителей и волонтеров, помогавших сделать Чемпионат мира по футболу достойным событием, и отметил заслуги всех, кто занимался культурной программой мероприятия. Резюмируя спич, чиновник выразил надежду, что грядущие матчи Евро-2020 пройдут в городе на Неве не менее достойно.

От имени врио градоначальника Александра Беглова выступала глава его аппарата Любовь Совершаева, которая отметила дружественную и гостеприимную атмосферу, царившую в Петербурга в дни чемпионата. В свою очередь она тоже высказала слова одобрения труду всех вовлеченных в событие людей, отметив их профессионализм.

"Ваш труд достойно оценен. Самое главное, этот опыт пригодится в 2020 году на Чемпионате Европы по футболу", - заявила Совершаева.

Напомним, ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. "Отечественный" мундиаль стал самым дорогим в истории чемпионатов. Общий бюджет первенства планеты по футболу составил около 883 млрд рублей (более 14,2 млрд долларов). Прежний рекорд принадлежал мундиалю в Бразилии, на который было потрачено 11,6 млрд долларов.

Добавим, петербургский стадион "Газпром-Арена" станет одной из площадок, где пройдут матчи Евро-2020.



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