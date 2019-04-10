Псковская полиция возбудила дело о клевете из-за фальшивой газеты с критикой Шлосберга

В Псковской области полиция возбудила дело по ст. 128.1 УК РФ (клевета) из-за фальшивого выпуска газеты местного отделения «Яблоко», передает «МБХ медиа» со ссылкой на главу псковского «Яблока» Льва Шлосберга.

Шлосберг обратился в полицию и Роскомнадзор после того, как 11 августа появился фальшивого выпуска газеты «ГражданинЪ», где он работает редактором. В этом выпуске от имени представителей «Яблока» Шлосберга обвинили в сокрытии многомиллионных заграничных счетов, роскошных яхт и иностранном финансировании.

Фальшивый выпуск распространялся вместе с предвыборным изданием тогда еще врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, и Шлосберг уверен, что он ответственен за произошедшее. В августе 2018 года псковское «Яблоко» требовало отставки Ведерникова в связи с утратой доверия. Когда спорная газета оказалась на руках у представителей «Яблока», Шлосберг написал заявление в полицию, требуя возбудить дело о клевете.