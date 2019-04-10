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19:20

Суд арестовал более 400 млн рублей, дома и квартиры Абызова

фото ЗакС политика Суд арестовал более 400 млн рублей, дома и квартиры Абызова

Басманный суд Москвы кроме счетов бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова арестовал его имущество, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Под арест попали более 437 млн рублей, два земельных участка, два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машиноместо в Москве. Ранее на заседании суда следователь сообщил об аресте счета экс-министра, с которого, по его словам, пытались вывести деньги.

Абызов арестован до 25 мая по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области. Обвинение связано со сделкой по продаже четырех компаний.

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