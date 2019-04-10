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Новости

19:53

Медведев рассказал, как получил в школе двойку в четверти

фото ЗакС политика Медведев рассказал, как получил в школе двойку в четверти

Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках всероссийского открытого урока признался, что в выпускном классе школы получил двойку в четверти по одному из предметов, передает РИА «Новости».

Медведев рассказал, что получал двойки в школе. «Такую тайну открою – никогда об этом не рассказывал – у меня в десятом классе, тогда десять, не одиннадцать классов было, как сейчас, по одному из предметов была двойка даже в четверти», –  сказал Медведев.

Однако, по словам премьера, он собрал волю в кулак и завершил учебу «правильным образом». «Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, у меня и троек уже не осталось, я все зачистил», – сказал Медведев. Он отметил, что двойки стоит получать даже для того, чтобы понимать разницу между ними и пятерками.

В 2008 году Медведев признавался, что иногда в годы учебы дрался, опаздывал на занятия, и его родителей вызывали в школу. Из любимых им предметов он перечислял химию, русский язык и математику, но нелюбимый назвать отказался.

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22:16    
По тому, как живут простые люди при Медведеве? Он был круглым двоечником.

20:03    
этот умник ДАЖЕ В УНИВЕР НЕ СМОГ ПОСТУПИТЬ- залез через год  через папу доцента

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