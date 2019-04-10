Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

20:23

Путин и Медведев посетили церковь Вознесения Христова в Екатерининском дворце

фото ЗакС политика Путин и Медведев посетили церковь Вознесения Христова в Екатерининском дворце

Президент России Владимир Путин посетил отреставрированную церковь Вознесения Христова в Екатерининском дворце в Пушкине, передает ТАСС.

Главу государства встретили глава «Газпроме» Алексей Миллер, врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов и полпред президента по СЗФО Александр Гуцан. Также присутствовали члены Совбеза, в том числе – премьер-министр Дмитрий Медведев.

Гостям рассказали об особенностях реставрации церкви, как реставраторы решили не добавлять лишнего блеска позолоте для сохранения естественного сияния, и как специалисты обнаружили элементы деревянной резьбы. Также президенту показали отреставрированный купол и подробно рассказали о работе над восстановлением икон.

Тем временем в Пушкине и окрестностях сохраняется непростая ситуация с дорожным движением. На многих улицах Пушкина скорость движения, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», не превышает 20 км/ч, водители жалуются на трудности.

Фото: скриншоты приложения «Яндекс.Карты»




В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:54 В Архангельске задержали семерых участников "мусорных" протестов

20:23 Путин и Медведев посетили церковь Вознесения Христова в Екатерининском дворце

19:53 Медведев рассказал, как получил в школе двойку в четверти   1

19:45 Отцы и ЗакС   1

19:20 Суд арестовал более 400 млн рублей, дома и квартиры Абызова

18:54 Псковская полиция возбудила дело о клевете из-за фальшивой газеты с критикой Шлосберга

18:52 Организаторов Чемпионата мира по футболу-2018 наградили в Смольном

18:33 Володин рассказал петербургским студентам, как бороться с пьяными водителями   1

18:18 Сотрудник штаба "ЕР" пожаловался в полицию на мусор от комсомольцев вместо подарков   1

18:10 ГИБДД предлагает в 6 раз увеличить штраф за значительное превышение скорости

17:33 В Петергофе очистят запущенный Никольский пруд

17:14 Депутат Иванова: Арест комсомольцев – это какая-то личная месть

17:01 Беглов пообещал Путину, что "Красный Бор" будет ликвидирован через 60 лет   3

17:00 Губернаторский прием Беглова на ПМЭФ обойдется бюджету в 15 млн рублей   2

16:35 Путин поддержал идею о введении туристического сбора в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.