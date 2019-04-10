Путин и Медведев посетили церковь Вознесения Христова в Екатерининском дворце

Президент России Владимир Путин посетил отреставрированную церковь Вознесения Христова в Екатерининском дворце в Пушкине, передает ТАСС.

Главу государства встретили глава «Газпроме» Алексей Миллер, врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов и полпред президента по СЗФО Александр Гуцан. Также присутствовали члены Совбеза, в том числе – премьер-министр Дмитрий Медведев.

Гостям рассказали об особенностях реставрации церкви, как реставраторы решили не добавлять лишнего блеска позолоте для сохранения естественного сияния, и как специалисты обнаружили элементы деревянной резьбы. Также президенту показали отреставрированный купол и подробно рассказали о работе над восстановлением икон.

Тем временем в Пушкине и окрестностях сохраняется непростая ситуация с дорожным движением. На многих улицах Пушкина скорость движения, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», не превышает 20 км/ч, водители жалуются на трудности.

Фото: скриншоты приложения «Яндекс.Карты»

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