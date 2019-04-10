В Архангельске задержали семерых участников "мусорных" протестов

Полиция в Архангельске задержала семь человек из-за митинга против мусорного полигона, передает ОВД-Инфо.

Среди задержанных активистов – Евгений Волошин, Евгений Балашов, Елена Фефилова, Игорь Иванов, Юлия Третьякова, Михаил Янковский, Павел Кузнецов. Их отвезли в отдел полиции для «выяснения их участия в прошедшей акции». Вскоре их отпустили без составления административных протоколов.

На площади Ленина проходит бессрочная акция против свалки на станции Шиес, куда власти планируют свозить мусор из Москвы. Она началась после митинга 7 апреля, который, по разным оценкам, собрал от 3 до 15 тысяч жителей Архангельска.

Октябрьский районный суд 9 апреля оштрафовал нескольких активистов и журналиста издания «Свободная речь» на суммы от 13 до 17 тысяч рублей из-за участия в акции.