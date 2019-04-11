ЦИК предлагает смягчить законодательство о выборах

Экспертный совет при Центризбиркоме обсудит рекомендации, предполагающие некоторое "послабление" законодательства о выборах, сегодня, 11 апреля, уведомляет РБК.

После дискуссии поправки будут направлены на изучение в Госдуму, Совфед и главе государства.

В первую очередь, эксперты ЦИК предлагают разрешить самовыдвиженцам участвовать в электоральном процессе во всех российских регионах. На данный момент, согласно ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов", право выдвигаться независимо имеют лишь кандидаты, идущие на выборы в Москве, Петербурге, Астраханской и Кемеровской областях и еще нескольких регионах, однако в подавляющем большинстве субъектов РФ эта фукнция не доступна.

Вместе с тем, ЦИК порекомендует разрешить мундепам ставить свои подписи за любое количество кандидатов на выборах. Сейчас же, чтобы стать зарегистрированным кандидатам, гражданину необходимо собрать определенное количество подписей местных депутатов, однако они вправе отдавать свой голос лишь за одного участника. Как правило, в большинстве региональных заксобраниях "львиную долю" депутатов составляют представители "Единой России", поэтому оппозиционным кандидатам практически не удается собрать должное количество подписей.

В-третьих, ЦИК предлагает уменьшить число муниципальных районов и городских округов, в которых кандидаты в губернаторы должны собирать подписи муниципалов. На данный момент кандидат должен заручиться поддержкой местных парламентариев в 3/4 МО и городских округов региона.

И, четвертых, эксперты Центризбиркома полагают важным снижение до 1% числа подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в одномандатном округе (сейчас этот порог - 3%).

Ранее депутаты фракции ЛДПР Михаил Дегтярев и Алексей Диденко внесли на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания проект закона о "смягчении" муниципального фильтра с 10% до 5%.