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Новости

10:17

"Левада-центр": Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%

фото ЗакС политика "Левада-центр": Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%

Если бы выборы нового главы государства состоялись в России в ближайшее воскресенье, Владимир Путин набрали бы на них рекордно для себя низко - всего 55% голосов электората, утверждают социологи "Левада-центра", чьими данными делится "Коммерсант"

Перед прошедшими 18 марта 2018 года выборами за Путина готовы были отдать свои голоса 70% опрошенных. Постфактум события, напомним, он набрал 76,99%.

Ныне 19% россиян ответствовали, что не знают, за кого бы они проголосовали. Столько же заявили, что не пошли бы на избирательный участок. 41% по-прежнему готовы всецело голосовать за Путина.

Вместе с тем, напротив имени лидера ЛДПР Владимира Жириновского галочку в бюллетене поставили бы 6% респондентов (5% в 2018 году), за кандидата от КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина отдали бы свои голоса 5% (6% - в 2018-м); за Геннадия Зюганова - 2%; а за главу Минобороны Сергея Шойгу и политика Алексея Навального "вписались" бы по 1% граждан.

Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.

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14:53    
14-08, ты первый пеушило, должен валить из России! Надоел, в своих колготках и чулках капроновых! Лакей

14:08    
Все, кому не нравится жить при Путине в России - валите из страны, козлы!

13:46    
12:12 - «Люди холопского звания — сущие псы иногда; чем тяжелей наказание — тем им милей господа». Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо».

13:44    
12:12 -  «Люди холопского звания — сущие псы иногда; чем тяжелей наказание — тем им милей господа».

13:43    
еще столько дураков за путина?!..

13:25    
где эти 55%? в каком углу спрятались?

13:23    
13:14 Русским нужна Россия, а "новороссия" нужна её врагам.

13:23    
13.14.
Свежей крови захотелось, урод?

13:21    
Главное не соотношение процентов, главное - тенденция.

13:14    
90% россиян поддержат на выборах Путина, если он вернёт в Россию РУССКУЮ Новороссию!

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