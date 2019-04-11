Под Псковом уничтожили 4 тонны яблок "неизвестного происхождения"

Чуть более четырех тонн яблок были уничтожены накануне на мусорном полигоне близ города Себеж Псковской области, уведомляет пресс-служба управления Россельхознадзора Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Автомобиль, перевозивший фрукты, был остановлен на белорусско-российской границе накануне, 10 апреля. У водителя не было на руках никакой документации, которая бы подтверждала происхождение и состояние яблок.

Ранее на том же полигоне было уничтожено свыше 25 тонн яблок, "нелегально" приехавших из Белоруссии.

Добавим также, всего в 2018 году в Петербурге, Ленобласти и Пскове местным управлением Россельхознадзора было изъято и сожжено свыше 920 тонн санкционной продукции.

Между тем, премьер Дмитрий Медведев заявил, что ему доподлинно известно, что на российский рынок под видом белорусской продукции продолжает проникать "санкционка".