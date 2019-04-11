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Новости

10:41

Под Псковом уничтожили 4 тонны яблок "неизвестного происхождения"

фото ЗакС политика Под Псковом уничтожили 4 тонны яблок "неизвестного происхождения"

Чуть более четырех тонн яблок были уничтожены накануне на мусорном полигоне близ города Себеж Псковской области, уведомляет пресс-служба управления Россельхознадзора Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Автомобиль, перевозивший фрукты, был остановлен на белорусско-российской границе накануне, 10 апреля. У водителя не было на руках никакой документации, которая бы подтверждала происхождение и состояние яблок.

Ранее на том же полигоне было уничтожено свыше 25 тонн яблок, "нелегально" приехавших из Белоруссии.

Добавим также, всего в 2018 году в Петербурге, Ленобласти и Пскове местным управлением Россельхознадзора было изъято и сожжено свыше 920 тонн санкционной продукции.

Между тем, премьер Дмитрий Медведев заявил, что ему доподлинно известно, что на российский рынок под видом белорусской продукции продолжает проникать "санкционка".

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13:56   Уничтожать продукты - нельзя! Прежде всего, они нужны обездоленным людям, коих в России - немало!  
В России - миллионы бездомных и по этой причине безработных бомжей и бомжих, детей-бомжат, детей-сирот, прочих обездоленных людей...

13:36    
сатанисты - настоящие!... путин не "яблоки" уничтожает, а население... он утверждает, что якобы "государство не обязано раздавать продукты - это "затратно" и, якобы, этим должна заниматься общественность, однако это вранье - есть социальные организации и фонды - передай социальным фондам, а они - детям, у которых явно нет витаминов весной!.. дикая страна... путин - бери пример с финляндии, - где продукты бесплатно раздают населению!.. слава финляндии, позор россии!..

13:06    
Чем уничтожать, отдали бы людям.
ВАРВАРЫ!
Столько бедных не видит яблок!

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