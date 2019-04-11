Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:06

СМИ: В трети больниц России зарплаты сотрудников ниже средних по региону

фото ЗакС политика СМИ: В трети больниц России зарплаты сотрудников ниже средних по региону

В трети государственных медицинских учреждений России получаемая сотрудниками заработная плата оказалась ниже средней по региону, при этом в некоторых больницах жалованье персонала за год даже снизилось. Данными поделился РБК, изучивший бухгалтерские отчетности медзаведений по стране.

Менее остальных получают сотрудники больниц и поликлиник, расположенных в Алтайском крае: в 113 учреждениях из 170 зарплата занижена. Следом идет Челябинская (113 из 179) и Ростовская (112 257) области. Разница, как правило, составляет порядка нескольких тысяч рублей.

Наибольшее падение реальных доходов врачей зафиксировано в Калининградском онкоцентре, где зарплата уменьшилась почти на 30 тысяч рублей..

Однако, согласно майскому указу Владимира Путина от 2012 года, средняя зарплата враче с 2018 года должна составлять 200% от средней по региону, а младшего медперсонала - 100%.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:02    
Зарплаты медиков по-прежнему низкие, врачей не хватает, больниц тоже не хватает.
А Скворцова все щебечет, как все здорово в медицине.
Вот полежала бы больной в коридорах  питерских больниц (Елизаветинской, к примеру), сразу бы запела по другому.
Время приема врача в поликлинике 12 минут. Какой вредитель это придумал?
Как пришло в голову Беглову вместо поликлиники на пр. Науки разрешить строительство церкви.
С медучреждениями в Питере ПЛОХО!!!
Слуги народа, когда шевелиться начнете?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

15:41 Суд вернул дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой в прокуратуру

15:13 "Яблоко" собирается участвовать в первомайском шествии под лозунгом "Петербургу – свободные выборы"

14:52 Приморское шоссе реконструируют ради "Лахта Центра"

14:37 В Госдуме оценили потери России за один день без интернета в 20 млрд рублей

14:35 Минэкономразвития предлагает несколько "ослабить" закон об НКО-иноагентах   1

14:05 РКН заблокировал сайт СМИ, отказавшегося удалять фото с бранной характеристикой Путина

13:52 Биатлонист Шипулин подал заявку на участие в праймериз "Единой России" по довыборам в Госдуму

13:30 Суд, где слушается дело Кокорина и Мамаева, эвакуируют из-за подозрения о заминировании

13:21 Арбитраж удовлетворил иск о взыскании ущерба, нанесённого реке Мурзинке

13:10 Курировавшая развитие велодорожек в Петербурге чиновница уходит в отставку

12:59 Беглов: Мы поставили план до 2032 года запустить в Петербурге 29 станций метро   3

12:53 Беглов о станциях Фрунзенского радиуса: Стоит задача достроить к 1 сентября

12:30 ФССП объяснила нехватку мест на заседании по делу "Сети" "широким интересом среди СМИ"

12:28 Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов местных жителей за газ

12:15 Власти Москвы ищут подрядчика на изготовление мемориальной доски Кобзону   5

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.