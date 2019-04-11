СМИ: В трети больниц России зарплаты сотрудников ниже средних по региону

В трети государственных медицинских учреждений России получаемая сотрудниками заработная плата оказалась ниже средней по региону, при этом в некоторых больницах жалованье персонала за год даже снизилось. Данными поделился РБК, изучивший бухгалтерские отчетности медзаведений по стране.

Менее остальных получают сотрудники больниц и поликлиник, расположенных в Алтайском крае: в 113 учреждениях из 170 зарплата занижена. Следом идет Челябинская (113 из 179) и Ростовская (112 257) области. Разница, как правило, составляет порядка нескольких тысяч рублей.

Наибольшее падение реальных доходов врачей зафиксировано в Калининградском онкоцентре, где зарплата уменьшилась почти на 30 тысяч рублей..

Однако, согласно майскому указу Владимира Путина от 2012 года, средняя зарплата враче с 2018 года должна составлять 200% от средней по региону, а младшего медперсонала - 100%.