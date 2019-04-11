В 2018 году сумма незаконно выведенного из РФ капитала составила 370 млрд рублей

Общая сумма нелегально выведенных из России средств в 2018 году составила 370 млрд рублей, передает "Прайм" со ссылкой на данные, предоставленные Федеральной таможенной службой.

По фактам незаконного вывода денег всего возбуждено 417 уголовных дел на сумму, превышающую 47 млрд рублей.

В 2018 году сотрудники таможни зарегистрировали более 1600 сообщений о финансовых преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).

Добавим, в 2017 году в связи с нелегальным выводом средств было возбуждено 289 дел, а в 2016 - 312.