Власти Москвы ищут подрядчика на изготовление мемориальной доски Кобзону

ГКУ «Мосреставрация» объявила конкурс на установку мемориальной доски артисту, депутату Госдумы Иосифу Кобзону в Москве, следует из информации на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет спроектировать, изготовить в бронзе и установить доску на доме 30/36 по улице Поварской. Завершить работы должны к 20 декабря. Начальная стоимость контракта – 2,77 млн рублей.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Его похоронили на Востряковском кладбище. Его именем назван колледж культуры и искусств в Кемерово, также его именем предлагали назвать арктический ледокол. Еще одному такому кораблю предложили дать имя режиссера Станислава Говорухина.