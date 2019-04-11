Курировавшая развитие велодорожек в Петербурге чиновница уходит в отставку

Замглавы «Городского центра управления парковками» по велоинфраструктуре Дарья Табачникова сообщила в Facebook, что покидает своей пост.

Говорить о своей новой работе Табачникова пока отказалась, упомянув, что у нее есть «два прекрасных предложения». Также она думает «над идеей собственного консалтинга в сфере велосипедной инфраструктуре».

Она отметила, что проект, которым она занималась с 2012 года, запущен и поддержан Смольным, у него есть команда, план развития и выделенные из бюджета деньги. «Я очень надеюсь, что он будет продолжаться и со временем интегрируется в новую систему городской мобильности», - написала Табачникова.

Ранее в апреле был назначен новый глава ГЦУП. Им стал Сергей Куканов – чиновник эпохи губернаторства Валентины Матвиенко.

Табачникова также была советником бывшего вице-губернатора Игоря Албина по развитию велосипедного движения с 2015 года. До этого она была координатором общественного проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга».

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