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13:21

Арбитраж удовлетворил иск о взыскании ущерба, нанесённого реке Мурзинке

фото ЗакС политика Арбитраж удовлетворил иск о взыскании ущерба, нанесённого реке Мурзинке

Арбитражный суд Петербурга 4 апреля огласил вердикт в отношении ЗАО "Экопром" по иску комитета по природопользованию о взыскании материального ущерба, причиненного реке Мурзинке: удовлетворить исковое заявление в полном объеме. Виновник загрязнения водного объекта должен полностью покрыть сумму вреда - 1 млн 148 тысяч рублей.

На сей раз "Экопром" наказали за засорение Мурзинки в начале июня 2018 года – тогда река стала фиолетовой. Оказалось, что цветные воды появились из выпуска на балансе компании. Для юридических лиц, повторно нарушающих природоохранное законодательство, максимальный штраф увеличивается кратно.

"Экопром" уже не единожды наказывали за несанкционированную "покраску" Мурзинки. В мае  2018-го компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей за "красный" цвет реки.

 

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