Суд, где слушается дело Кокорина и Мамаева, эвакуируют из-за подозрения о заминировании

Пресненский районный суд Москвы, где сегодня, 11 апреля, заслушивают показания свидетелей по делу о побоях и хулиганстве футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, эвакуируют из-за подозрения на возможное заминирование здания, передает "Медиазона". Всех присутствующих выводят на улицу.

О подробностях произошедшего пока более не известно.

Под стражей Мамаев, Кокорин и соучастники драки находятся с октября 2018-го года. Существует версия, согласно которой знаменитых спортсменов показательно преследуют потому, что они, как утверждает следствие, напали на высокопоставленного чиновника из Минтранса Дениса Пака, придравшись к его поведению и неславянской наружности.

Известно, что с недавних пор Кокорин, находясь в СИЗО, стал испытывать проблемы со здоровьем. Под стражей игроки останутся как минимум до 25 сентября. Своей вины спортсмены не признают.