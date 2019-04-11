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14:05

РКН заблокировал сайт СМИ, отказавшегося удалять фото с бранной характеристикой Путина

фото ЗакС политика РКН заблокировал сайт СМИ, отказавшегося удалять фото с бранной характеристикой Путина

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ярославское СМИ "Яркуб": решение о блокировке в надзорном регуляторе приняли 9 апреля. В реестр запрещенной информации также внесена ссылка на новость издания, где повествуется о возможной попытке суицида подростка с аутизмом.

В Telegram-канале издания отмечается, что 10 апреля редакция получила от хостинга уведомление о претензии Роскомнадзора, предписывающей оградить доступ к порталу.

Главред "Яркуба" Марина Седнева поделилась со Znak.com, что как только портал получил извещение РКН, журналисты обратились местное отделение регулятора, однако там их уведомили, что никакими блокировками не занимаются.

"Соответственно, пришлось направить письмо в центральный аппарат регулятора с просьбой дать документы с указанием причин, позволяющих ограничить доступ к целому сайту. Но ответ пока не получен. Нам тревожно думать, что Роскомнадзор грубо цепляется и ищет повод из мести за нашу позицию, касающуюся материала о надписи про Путина на стене УМВД", - рассказала Сиднева.

Напомним, 31 марта и 1 апреля в ряде ярославских новостных издания появилась заметка, содержащая фотографию граффити, оставленного вандалом на колоннах здания местного управления МВД. Надпись гласила следующее: некто, по фамилии "Путин" был назван "*****" [грубым обозначением гомосексуала]". Сразу после опубликования фото СМИ стали поступать звонки и письма от Роскомнадзора с требованием удалить заметку, при этом какие-либо правовые обоснования данной просьбы отсутствовали.

Большинство новостников "резонансную" картинку удалили, однако "Яркуб", 76.ru и "Комсомольская правда — Ярославль" сделать это отказались.

СМИ предположили, что таким образом РКН впервые выполняет требования нового закона о неуважении к власти.

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