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Новости

14:37

В Госдуме оценили потери России за один день без интернета в 20 млрд рублей

фото ЗакС политика В Госдуме оценили потери России за один день без интернета в 20 млрд рублей

Один день без интернета обойдется экономики России в 20 млрд рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

По словам Левина, возможные потери оценила «абсолютно независимая социологическая компания, которая мониторит интернет», какая именно – не уточняется. «Ими [экспертами] оцениваются потери российской экономики от отсутствия работы интернета в России в течение одних суток в 20 миллиардов рублей», – заявил Левин в ходе обсуждения законопроекта об автономной работе рунета.

При этом на реализацию законопроекта закладывается лишь 20-30 млрд рублей на обеспечение стабильной работы рунета «в случае воздействия таких угроз в целом», отметил депутат.

Законопроект об автономной работе рунета прошел второе чтение в Госдуме 11 апреля. Его инициаторы – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Они предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки, указав в том числе, что исполнение закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Позже Клишас заявил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение на эти цели более 20 млрд рублей.

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15:51    
Связь между защитой от отсутствия работы интернета в России и его самообрезанием по воле Думы и Президента такая же, как лечением перхоти с помощью гильотины. Новые поправки освобождают операторов связи от ответственности за невыполнение требований закона, «если нарушения вызваны сбоями в сетях связи в результате функционирования технических средств противодействия угрозам». Это значит, что если 20 млрд. в сутки будут теряться по вине параноиков во власти, то это станет проблемой только граждан России, голосовавших (и не голосовавших) за этих параноиков.

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