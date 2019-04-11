"Яблоко" собирается участвовать в первомайском шествии под лозунгом "Петербургу – свободные выборы"

Петербургские оппозиционные объединения собираются провести акцию под лозунгом «Петербургу – свободные выборы» 1 мая, пишет Znak.com.

По данным издания, о намерении провести акцию заявили представители партии «Яблоко» и штаба Алексея Навального. Предполагается, что шествие пройдет по Невскому проспекту и завершится на Марсовом поле, но рассматриваются и другие площадки.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру, что «Яблоко» намерено пройти с таким лозунгом колонной на первомайском шествии. Соответствующая заявка в Смольный будет подана в понедельник, 15 апреля, уточнил депутат. Он добавил, что «Яблоко» приглашает присоединиться и другие объединения, поддерживающие проведение честных выборов.

Согласованный митинг под лозунгом «Петербургу – свободные выборы» уже проводился 24 марта на площади Ленина. Среди участников были представители всех оппозиционных партий, представленных в ЗакСе, а также Парнаса, Российского социалистического движения, Левого фронта, движения «Весна», Пиратской партии и других.

Выйти на первомайское шествие единой колонной оппозиции под лозунгом о свободных выборах после митинга предлагал депутат ЗакСа Максим Резник. С его предложением соглашались лидер «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина, экс-координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров, экс-депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Комолова.

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