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Новости

15:13

"Яблоко" собирается участвовать в первомайском шествии под лозунгом "Петербургу – свободные выборы"

фото ЗакС политика "Яблоко" собирается участвовать в первомайском шествии под лозунгом "Петербургу – свободные выборы"

Петербургские оппозиционные объединения собираются провести акцию под лозунгом «Петербургу – свободные выборы» 1 мая, пишет Znak.com.

По данным издания, о намерении провести акцию заявили представители партии «Яблоко» и штаба Алексея Навального. Предполагается, что шествие пройдет по Невскому проспекту и завершится на Марсовом поле, но рассматриваются и другие площадки.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру, что «Яблоко» намерено пройти с таким лозунгом колонной на первомайском шествии. Соответствующая заявка в Смольный будет подана в понедельник, 15 апреля, уточнил депутат. Он добавил, что «Яблоко» приглашает присоединиться и другие объединения, поддерживающие проведение честных выборов. 

Согласованный митинг под лозунгом «Петербургу – свободные выборы» уже проводился 24 марта на площади Ленина. Среди участников были представители всех оппозиционных партий, представленных в ЗакСе, а также Парнаса, Российского социалистического движения, Левого фронта, движения «Весна», Пиратской партии и других.

Выйти на первомайское шествие единой колонной оппозиции под лозунгом о свободных выборах после митинга предлагал депутат ЗакСа Максим Резник. С его предложением соглашались лидер «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина, экс-координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров, экс-депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Комолова.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:16    
За Советы без коммунистов - за свободные  выборы без Яблока.

18:23    
Выборы отменить! Назначить Беглова губернатором и пусть работает в интересах горожан!

18:01    
17:57, ненавидеть другие национальности - значит унижать свою, труд бывает как физический, так и умственный, важно, чтобы вознаграждение было адекватно вложенному труду и результату - пользе для граждан.

17:57    
1 мая - праздник труда. Какое отношение гнилое яблоко и персонально пархатый паскудный кролик имеют к труду ? Вездесуйство и провокации он считает трудом ?

16:35    
Надо сказать эксплуататорам веское слово, но не только а демонстрации, но и на выборах.

16:23    
Вообще-то, 1 мая -день пролетарской солидарности трудящихся в борьбе с буржуями за свои права!

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