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15:41

Суд вернул дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой в прокуратуру

фото ЗакС политика Суд вернул дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой в прокуратуру

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, передает «Новая газета».

По мнению судьи, в обвинительном заключении допущены ошибки, которые необходимо устранить для утверждения итогового решения. В частности, в заключении не указана роль Масляевой в совершении преступлении. Суд решил оставить экс-бухгалтера под домашним арестом до 19 июля.

Масляева – единственный фигурант дела «Седьмой студии», который признал вину, ее дело рассматривается в особом порядке. По этому делу также проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Их обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на «Платформу».  Все другие фигуранты не признают свою вину. 8 апреля Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде.

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