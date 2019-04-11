Самая "разгульная" улица Петербурга станет частично пешеходной

Место, где по выходным петербуржцы предаются разгульному образу жизни, одна из самых "питейных" улиц города - Думская - по субботам и воскресеньям, а также праздничным дням, станет пешеходной и освободится от автомобилей, поделились в пресс-службе администрации Центрального района.

Начиная с 22:00 и до 07:00 утра улица будет закрыта для движения любого транспорта. На протяжении всего её участка установят автомобильные знаки "Стоянка запрещена", а у дома №2А появится табличка "Пешеходная зона".

За соблюдением новых правил будут следить сотрудники ГИБДД.