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17:56

Инвестор рассказал, когда между Петербургом и Кудрово может появиться канатная дорога

фото ЗакС политика Инвестор рассказал, когда между Петербургом и Кудрово может появиться канатная дорога

Гендиректор компании "Росинжиниринг" Дмитрий Швайко поделился, что строительство канатной дороги от Кудрово до Петербурга займет около двух лет и, вероятнее всего, начнется тогда, когда под неё будет выделена необходимая инфраструктура и достигнуты все соглашения с городом. "Росинжиниринг" является потенциальным инвестором кампании.

"На данной стадии ведётся проработка технических возможностей реализации проекта. Размер инвестиций и финансовая модель и, соответственно, параметры окупаемости, будут зависеть от результатов переговоров инвестора с городом и Ленобластью", - цитирует 78.ru Швайко.

Территория Кудрово активно расширяется, в связи с чем постоянно растет поток пассажиров, следующих в город и обратно. Между тем, транспортная инфраструктура района развита не достаточно, поэтому местные жители вынуждены постоянно испытывать неудобства.

Ожидается, что протяженность канатной трассы составит 4 км. Проект оценивают в более чем 1 млрд рублей. Стоимость проезда не будет превышать цены за билет в общественном транспорте.

О том, что Кудрово и станцию метро "Улица Дыбенко" может связать канатная дорога заявил на V Международном арктическом форуме губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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