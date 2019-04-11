Чиков: По делу о теракте в УФСБ Архангельска провели около ста обысков по всей России

Юрист международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков заявил, что по делу о теракте в здании управления ФСБ по Архангельской области по всей России было проведено около ста обысков. Информацией с ним якобы поделился источник в правоохранительных органах.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, 17-летний местный житель пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где сообщал о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статье "теракт".

В разных городах были проведены оперативные мероприятия у всех граждан, которые могли, по мнению следствия, каким-либо образом контактировать с погибшим юношей. В частности, в Москве был задержан 16-летний школьник.

В декабре 2018 года Роскомнадзор внес предостережение изданию "Псковская лента новостей" и "Эху Москвы в Пскове" за то, что журналистка Светлана Прокопьева в одном из эфиров радиостанции в вольной форме рассуждала о мотивах, побудивших архангелогородца свершить теракт. Интернет-регулятор счел её доводы и статью попыткой оправдать терроризм. Позднее редакции обоих изданий были оштрафованы.

Также 3 апреля юрист Московской Хельсинкской группы Александр Передрук сообщил об обысках по делу о теракте в квартире у его родителей, проживающих в Архангельске. Мужчина заявил, что никогда не был знаком с молодым человеком, устроившим взрыв в здании городского УФСБ.