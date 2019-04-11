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18:39

Суд обязал ГУДСП "Флора" восстановить на работе незаконно сокращенного сотрудника

фото ЗакС политика Суд обязал ГУДСП "Флора" восстановить на работе незаконно сокращенного сотрудника

Петродворцовый суд Петербурга восстановил на работе сотрудника ГУДПС «Флора», подведомственного комитету по благоустройству, сообщили в прокуратуре города.

Истец работал мастером участка механизации на предприятии с 2016 года. В декабре 2018-го его уволили при сокращении численности штата. По закону, дела о восстановлении на работе суд рассматривает с обязательным участием прокурора, который дает заключение по делу.

При рассмотрении дела оказалось, что работодатель нарушил процедуру сокращения, поскольку не предложил сотруднику все имеющиеся вакантные должности, который бы тот мог занять – хотя этого требует Трудовой кодекс РФ. Так, в период сокращения была свободна должность водителя, и квалификация истца вполне ей соответствовала, отметили в прокуратуре.

Суд постановил удовлетворить исковые требования истца, восстановив его на работе и взыскав с «Флоры» 110 тысяч рублей зарплаты за время вынужденного прогула, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы.

«Флора» – предприятие, подведомственное комитету Смольного по благоустройству. Занимается восстановлением зеленых насаждений общего пользования в Петродворцовом районе.

 

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