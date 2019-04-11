"Яркуб" пожаловался на блокировку сайта в прокуратуру и СК

Издание «Яркуб» пожаловалось в прокуратуру и Следственный комитет на блокировку со стороны Роскомнадзора, сообщается на сайте «Мемориала».

Главный редактор издания Марина Седнева попросила провести проверку после того, как неизвестные – предположительно, сотрудники управления Роскомнадзора по Ярославской области – потребовали удалить с сайта «Яркуба» новость о граффити про президента Владимира Путина. В заявлении указано, что требования приходили по электронной почте и по телефону, и напоминается, что ст. 144 УК РФ запрещает воспрепятствование законной деятельности журналистов.

Ранее Роскомнадзор внес «Яркуб» в реестр запрещенных сайтов. Поводом, кроме фотографии с граффити о Путине, называли статью о попытке суицида подростка с аутизмом.

Заметки о граффити появились 31 марта и 1 апреля в СМИ Ярославля. В материалах была фотография граффити, оставленного вандалом на здании управления МВД. Сообщалось, что опубликовавшие фото издания получили требования от Роскомнадзора удалить заметку. «Яркуб», 76.ru и «Комсомольская правда – Ярославль» сделать это отказались.