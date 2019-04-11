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20:21

Рогозин анонсировал бесплатные полеты в космос для россиян за уникальные достижения

фото ЗакС политика Рогозин анонсировал бесплатные полеты в космос для россиян за уникальные достижения

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что россияне смогут бесплатно отправиться в космос в качестве туристов за уникальные достижения, передает РБК.

«Следующий этап, когда уже какой-то финансовый жирок РКК "Энергия" сейчас заработает, мы дальше пойдем на премии определенные. То есть уже не за деньги будем возить, а за уникальные достижения», - сказал Рогозин на пресс-конференции в Москве.

В феврале Рогозин объявил о старте проекта по космическому туризму, который позволит облететь Землю по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Детали или сроки проекта не уточнялись, в Twitter Рогозин отметил контракт, который «Роскосмос» заключил с американской компанией Space Adventures. По контракту, краткосрочный полет двух туристов к МКС организуют до конца 2021 года.

В марте Рогозин заявил, что «Роскосмос» намерен осуществить проект по космическому туризму предварительной стоимостью около 400 млн долларов. Он говорил, что речь идет о возможности использовать космический корабль «Союз» для облета Луны.

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21:36    
на рогозинских "утюгах" летать опасно - может там дырку просверлят, и лишь в полете это выяснится или подменят важную детальку, содержащую драг металлы на бракованную....

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