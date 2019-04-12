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Новости

9:26

Дмитриевой не согласовывают встречу с избирателями в Кировском районе

фото ЗакС политика Дмитриевой не согласовывают встречу с избирателями в Кировском районе

Администрация Кировского района отказывает депутату Заксобрания Петербурга Оксане Дмитриевой во встрече с избирателями, сообщил организатор собрания, активист Павел Кондрашов ЗАКС.Ру.

Парламентарий хотела увидеться с петербуржцами на территории МО Ульянка. Заведомо чиновникам было подано уведомление. Выбор места для дискуссии, которая, ожидалось, состоится 20 апреля, был следующим: либо на парковке близ ТЦ "Ульянка" на проспекте Ветеранов, либо у универсама "Таллинский" на территории, прилегающей к паркингу. Однако администрация отказала, сославшись на то, что "в местах проведения осуществляется активное движение транспортных средств и участников дорожного движения (водителей, пешеходов, пассажиров транспортных средств)".

Напомним, лидер фракции Партия роста не так давно заявила о том, что готова участвовать в выборах градоначальника Петербурга, которые состоятся в сентябре 2019 года.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:19    
Почему Виишневский встречается где хочет и когда хочет? Почему Смольный ничего не делает? Беглов и Вишневский в тайном сговоре против свей оппозиции?

11:19    
Пусть переходит к жулью, тогда согласуют что угодно и где угодно, а холуйки типа "10.41" пойдут поддерживать.

10:41    
Что хорошего старуха Шапокляк может сказать жителям? Снова будет повторять свои замшелые мантры о накопительных пенсиях и стройсберкассах?

9:41    
Ну и правильно!

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