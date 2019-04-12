Володин голосовал на принятие законопроекта о "суверенном рунете", находясь за 800 км от Госдумы

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин минувшим днем, 11 апреля, отдал свой голос "за" принятие проекта закона об автономном рунете будучи за 800 км от Госдумы, передает "Медуза".

Голосование по данной инициативе проходило в ГД в открытом режиме, поэтому постфактум фамилия каждого депутата, сделавшего выбор в её пользу, отображается на специальном сайте. Вчерашним вечером там как раз были опубликованы результаты: 320 парламентариев "за", 15 - "против".

Фамилия Володина в списке проголосовавших значится. Помимо прочего, спикер также принимал участие в голосовании и по другим вопросам, которые были в повестке дня.

Однако физически Володин на тот момент находился с самого утра в Саратовской области. Поездку его активно освещал в Telegram-канале сопровождавший его депутат Николай Панков, который, что примечательно, тоже весь день принимал участие в голосовании. Во время принятия инициативы о "суверенном рунете" Володин осматривал новый физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Красный Кут. Сведения об отсутствии спикера парламента на рабочем месте подтвердила и его помощница Анастасия Кашеварова.

Процесс голосования проходит следующим образом: у каждого депутата имеется специальная именная пластиковая карта, которая вставляется в терминал, расположенные на столе напротив рабочего места в зале заседаний. Согласно регламенту Госдумы, каждый парламентарий "обязан обеспечить надлежащее хранение и использование карточки для голосования", а также голосовать только лично.

Закон об автономном российском сегменте интернета вчера прошел второе чтение в Госдуме.