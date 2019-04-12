Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:55

Володин голосовал на принятие законопроекта о "суверенном рунете", находясь за 800 км от Госдумы

фото ЗакС политика Володин голосовал на принятие законопроекта о "суверенном рунете", находясь за 800 км от Госдумы

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин минувшим днем, 11 апреля, отдал свой голос "за" принятие проекта закона об автономном рунете будучи за 800 км от Госдумы, передает "Медуза".

Голосование по данной инициативе проходило в ГД в открытом режиме, поэтому постфактум фамилия каждого депутата, сделавшего выбор в её пользу, отображается на специальном сайте. Вчерашним вечером там как раз были опубликованы результаты: 320 парламентариев "за", 15 - "против".

Фамилия Володина в списке проголосовавших значится. Помимо прочего, спикер также принимал участие в голосовании и по другим вопросам, которые были в повестке дня.

Однако физически Володин на тот момент находился с самого утра в Саратовской области. Поездку его активно освещал в Telegram-канале сопровождавший его депутат Николай Панков, который, что примечательно, тоже весь день принимал участие в голосовании. Во время принятия инициативы о "суверенном рунете" Володин осматривал новый физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Красный Кут. Сведения об отсутствии спикера парламента на рабочем месте подтвердила и его помощница Анастасия Кашеварова.

Процесс голосования проходит следующим образом: у каждого депутата имеется специальная именная пластиковая карта, которая вставляется в терминал, расположенные на столе напротив рабочего места в зале заседаний. Согласно регламенту Госдумы, каждый парламентарий "обязан обеспечить надлежащее хранение и использование карточки для голосования", а также голосовать только лично.

Закон об автономном российском сегменте интернета вчера прошел второе чтение в Госдуме.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

13:58 ФСИН закрыла 200 труднодоступных колоний за последние шесть лет

13:40 Беглов: Пулковский парк благоустроят за 198 млн рублей

13:21 Подозреваемому в поджоге карельской церкви подростку назначили лечение

13:15 Банк "Авангард" заподозрил ФБК в спонсировании терроризма и заблокировал его счет   1

12:59 Шлосберг объяснил плюсы долголетия "Яблока"

12:40 В статью УК о наказании для врачей просят внести правки, не связанные с лишением свободы

12:26 Уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" отправили в суд

12:00 Кадыров просит списать долги Чечне за газ, объясняя их появление войной

11:57 "Новая газета" судится с ФСИН из-за отказа в интервью с Урлашовым

11:35 158 министров ООН накормят и покатают по Петербургу на ретро-трамвае   3

11:30 Ройзман: Компенсации ЕСПЧ Навальному - вопрос не денег, а принципа

11:07 В апреле петербуржцы стали на 8% меньше платить за ЖКУ

10:43 Арт-группа "Явь", продираясь через социальные "тернии", отправила Терешкову "к звездам"

10:20 Лжеминирования выгнали на улицу более 20 тысяч человек

9:55 Володин голосовал на принятие законопроекта о "суверенном рунете", находясь за 800 км от Госдумы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.