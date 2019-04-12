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10:20

Лжеминирования выгнали на улицу более 20 тысяч человек

фото ЗакС политика Лжеминирования выгнали на улицу более 20 тысяч человек

Минувшим днем, 11 апреля, на электронные почты школ, больниц, районных администраций, рынка, торгового комплекса и даже нескольких комитетов Смольного вновь были отправлены сообщения о якобы заминировании здания.

Около полудня в школу №601 поступил анонимный звонок с известием о заложенной в здании бомбе, передает 78.ru.

Проверкой занимались 350 правоохранителей, которые осмотрели более 30 различных учреждений, 18 школ, 2 медцентра, один ТЦ, 8 госучреждений. Занимаемые помещения вынужденно покинули почти 23 тысячи человек. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

В Петербурге, напомним, уже не первую неделю не утихает волна всё поступающих посланий о заминировании того или иного учреждения. Ни одно сообщение не подтвердилось.

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