Лжеминирования выгнали на улицу более 20 тысяч человек

Минувшим днем, 11 апреля, на электронные почты школ, больниц, районных администраций, рынка, торгового комплекса и даже нескольких комитетов Смольного вновь были отправлены сообщения о якобы заминировании здания.

Около полудня в школу №601 поступил анонимный звонок с известием о заложенной в здании бомбе, передает 78.ru.

Проверкой занимались 350 правоохранителей, которые осмотрели более 30 различных учреждений, 18 школ, 2 медцентра, один ТЦ, 8 госучреждений. Занимаемые помещения вынужденно покинули почти 23 тысячи человек. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

В Петербурге, напомним, уже не первую неделю не утихает волна всё поступающих посланий о заминировании того или иного учреждения. Ни одно сообщение не подтвердилось.