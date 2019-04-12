В апреле петербуржцы стали на 8% меньше платить за ЖКУ

Средний счет за предоставление жилищно-коммунальных услуг в Петербурге в апреле составил порядка 4,5 тысяч рублей, уведомляет пресс-служба Смольного.

Это на 8% меньше, чем начисления в квитанциях ЖКУ за март. Например, за аналогичный период в прошлом году разница в показателях составила лишь 1%.

Примечательно, но столько резкий скачок "вниз" обусловлен лишь температурным режимом на улице: в марте текущего года заметно теплее.

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании попросили врио градоначальника Александра Беглова ограничить рост тарифов ЖКХ.

В обращении эсеры указывали, что согласно положениям Жилищного кодекса, повышение стоимости квартплаты не должно превышать уровень средних предельных индексов по субъектам РФ, которые утверждаются правительством страны. Так, в соответствии с распоряжением кабмина, рост тарифов для населения в 2019-2023 годах в среднем допустим в пределах от 2% до 5%. При этом в Петербурге в 2019 году плата за отопление подскочила сразу на 13%, за холодную воду - на 8,8% за горячую - на 13%, показав средний рост цен по городу на 11,6%. Вместе с тем, по данным Росстата, реальные доходы граждан упали на 0,2%.

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