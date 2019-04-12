Ройзман: Компенсации ЕСПЧ Навальному - вопрос не денег, а принципа

Бывший мэр Екатеринбурга, общесвенный деятель Евгений Ройзман поздравил в своем видеоблоге главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального с тем, что Европейский суд по правам человека присудил ему очередную компенсацию. Отдельную радость Ройзману доставило то, что официальное заявление о решении ЕСПЧ сопровождалось признанием политических мотивов, по которым россиянин преследовался в рамках знаменитого дела "Ив Роше".

"Семья Навального просто натерпелась по этому полностью сфальсифицированному уголовному делу. Я не думаю, что Алексей эти 22 тысячи евро когда-нибудь получит, но вы же понимаете, что эта история - не про деньги, это просто хоть какое-то восстановление справедливости", - отметил руководитель "Фонда без наркотиков".

Напомним, что на текущей неделе Страсбургский суд постановил выплатить Навальному более 20 тысяч евро за причиненный ему моральный ущерб в ходе расследования дела "Ив Роше". Расходы, если деньги будут выплачены, лягут на российский бюджет. Позже стало известно, что по всем административным и уголовным делам политика за прошедшие пять лет ЕСПЧ "выписал" ему такого рода компенсаций в общей сложности на сумму свыше 16 млн рублей.