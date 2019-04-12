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11:35

158 министров ООН накормят и покатают по Петербургу на ретро-трамвае

фото ЗакС политика 158 министров ООН накормят и покатают по Петербургу на ретро-трамвае

В Смольном под руководством вице-губернатора Олега Маркова прошло подготовительное совещание по вопросам организации 23 сессии генеральной ассамблеи всемирной туристской организации ЮНВТО (UNWTO), которая пройдет в Петербурге в сентябре текущего года.

Мероприятие посетят все 158 министров спецучреждения ООН.

Для того, чтобы достойно встретить видных гостей, в Смольном и учреждена специальная комиссия по приёму. Сессия ЮНВТО - одно из крупнейших в мире мероприятий в сфере туризма, поэтому, отметил Марков, организовать его следует "по образу и подобию" прошедшего Чемпионата мира по футболу-2018.

Отмечается, что в рамках мероприятия всех членов делегации будут кормить блюдами национальной русской кухни и катать по городу на ретро-трамвае. Превентивно для них будет подготовлена специальная навигация по городу.

 



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13:34    
13:27. Трудно сочетать старое и новое в городской застройке! Всегда идут споры до искр из глаз...Ну, вот, к примеру, Брюссель, где масса новостроя из стекла и бетона и др. на фоне зданий прошлых столетий... А тот же "КУБ" при входе в Лувр и тд.

13:27    
11:45, для этого как минимум не след разрушать старые дома в угоду упырям-застройщикам и калечить исторический центр новостроями, тем более уродцами типа куба (пока - проекта) рядом с музеем Ф.М.Достоевского.

11:45    
В Питере есть все условия для развития туризма, но им надо предметно заниматься! Он может стать важным источником наполнения городского бюджета во благо горожан!

Страница 1-ая (всего: 1)
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