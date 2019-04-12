Банк "Авангард" заподозрил ФБК в спонсировании терроризма и заблокировал его счет

Банк "Аванград" заблокировал счет Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, заподозрив его в финансировании террористической деятельности, уведомил "МБХ Медиа" соратник политика Леонид Волков.

"Ситуация такая, что номер этого счета мы даже не публиковали - он использовался нами для работы с пожертвованиями, и публично его реквизиты никогда не обнародовались. Они запросили кучу документов - мы их предоставили. Тем не менее счет не разблокировали", - пояснил он.

Волков добавил также, что другие публичные счета, на которые можно прислать пожертвования, до сих пор доступны, однако существует риск, что и их заблокируют.

Коллега Навального по ФБК предположил, что все счета, которые принадлежат фонду, Росфинмониторинг таким образом проверят по ст. 115 ФЗ ("Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма").

"Наша сеть штабов и наш краудфандинг Кремлю как кость в горле, и они постараются все это разломать. Ну, мы к этому готовы и будем защищаться", - подытожил Волков у себя в Facebook.

С подобной ситуацией в ФБК уже сталкивались: 1 апреля счета организации заблокировал Сбербанк. Однако после предоставления пакета документов, запрошенных банком, доступ к средствам был вновь открыт.