Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

13:40

Беглов: Пулковский парк благоустроят за 198 млн рублей

фото ЗакС политика Беглов: Пулковский парк благоустроят за 198 млн рублей

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов с выездной инспекцией осматривает объекты Московского района, уведомляет "Мойка78". В ходе прогулки он известил журналистов, что на реновацию ряда учреждений и зон отдыха горожан в бюджете на текущий год предусмотрены значительные траты.

В том числе, объявил Беглов, Пулковский парк будет всецело благоустроен в два этапа, в связи с чем на его "обновление" выделено 198 млн рублей. Пришедшие на встречу жители района выразили беспокойство отсутствием освещения, дренажа, скамеек в зеленой зоне. Врио губернатора пообещал, что всё будет исправлено.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
11 апреля, 12:59Беглов: Мы поставили план до 2032 года запустить в Петербурге 29 станций метро
7 апреля, 12:26Период работы под руководством Путина Матвиенко назвала лучшим в жизни
7 апреля, 11:58Латынина удивлена лояльностью петербуржцев к Беглову
5 апреля, 19:47Беглов согласился с идеей вернуть парку на Охте имя космонавта Терешковой
5 апреля, 17:46Беглов намерен взять себе в советники троих представителей молодежи
3 апреля, 19:32Опоздав на молебен, Беглов почтил память о погибших в метрополитене
3 апреля, 16:30На встрече с жителями Красносельского района Беглов снова похвалился "зеленой папкой"
3 апреля, 11:59Милонов предложил учредить губернаторскую премию для знаменитых петербуржцев
2 апреля, 20:50Политолог Орешкин: Беглов вызывает у петербуржцев плохо скрытое раздражение
2 апреля, 18:47В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию и проектам
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

13:58 ФСИН закрыла 200 труднодоступных колоний за последние шесть лет

13:40 Беглов: Пулковский парк благоустроят за 198 млн рублей

13:21 Подозреваемому в поджоге карельской церкви подростку назначили лечение

13:15 Банк "Авангард" заподозрил ФБК в спонсировании терроризма и заблокировал его счет   1

12:59 Шлосберг объяснил плюсы долголетия "Яблока"

12:40 В статью УК о наказании для врачей просят внести правки, не связанные с лишением свободы

12:26 Уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" отправили в суд

12:00 Кадыров просит списать долги Чечне за газ, объясняя их появление войной

11:57 "Новая газета" судится с ФСИН из-за отказа в интервью с Урлашовым

11:35 158 министров ООН накормят и покатают по Петербургу на ретро-трамвае   3

11:30 Ройзман: Компенсации ЕСПЧ Навальному - вопрос не денег, а принципа

11:07 В апреле петербуржцы стали на 8% меньше платить за ЖКУ

10:43 Арт-группа "Явь", продираясь через социальные "тернии", отправила Терешкову "к звездам"

10:20 Лжеминирования выгнали на улицу более 20 тысяч человек

9:55 Володин голосовал на принятие законопроекта о "суверенном рунете", находясь за 800 км от Госдумы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.