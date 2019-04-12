Резник просит комитет по культуре предъявить сведения о субсидировании театра Фурманова

Петербургский парламентарий, член постоянной комиссии по культуре, образованию и науке Заксобрания Максим Резник направил обращение к главе комитета по культуре Константину Сухенко с требованием предоставить ему информацию о порядке распределения субсидий, а также о средствах, выделенных "вне конкурса" в 2017-2019 годах, театру "Русская антреприза", руководителем которого является Рудольф Фурманов.

Ранее депутат инициировал проверку театра на предмет нарушения антимонопольного законодательства. По мнению Резника, такой критерий финансирования, как не менее 275 показов драматических спектаклей на площадке, нарушает конкуренцию, поскольку под него попадает только "Русская антреприза". Парламентарий напомнил, что однажды Фурманов в интервью "Новой газете" заявил, что обращался к экс-губернатору Георгию Полтавченко с просьбой сделать финансирование для его учреждения "сторонним", чтобы он "ни с кем не соревновался". Это, подчеркивает Резник, подтверждает факт установления дискриминационных условий по договоренности Фурманова с исполнительными органами власти.

В конце марта Союз театральных деятелей исключил Фурманова, который ныне является в том числе помощником врио губернатора Александра Беглова, из своего состава.

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