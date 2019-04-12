Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:05

Резник просит комитет по культуре предъявить сведения о субсидировании театра Фурманова

фото ЗакС политика Резник просит комитет по культуре предъявить сведения о субсидировании театра Фурманова

Петербургский парламентарий, член постоянной комиссии по культуре, образованию и науке Заксобрания Максим Резник направил обращение к главе комитета по культуре Константину Сухенко с требованием предоставить ему информацию о порядке распределения субсидий, а также о средствах, выделенных "вне конкурса" в 2017-2019 годах, театру "Русская антреприза", руководителем которого является Рудольф Фурманов.

Ранее депутат инициировал проверку театра на предмет нарушения антимонопольного законодательства. По мнению Резника, такой критерий финансирования, как не менее 275 показов драматических спектаклей на площадке, нарушает конкуренцию, поскольку под него попадает только "Русская антреприза". Парламентарий напомнил, что однажды Фурманов в интервью "Новой газете" заявил, что обращался к экс-губернатору Георгию Полтавченко с просьбой сделать финансирование для его учреждения "сторонним", чтобы он "ни с кем не соревновался". Это, подчеркивает Резник, подтверждает факт установления дискриминационных условий по договоренности Фурманова с исполнительными органами власти.

В конце марта Союз театральных деятелей исключил Фурманова, который ныне является в том числе помощником врио губернатора Александра Беглова, из своего состава.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

19:24 Невзоров усомнился в необходимости проводить Арктический форум в Петербурге

18:58 Опубликованы официальные доходы Путина, Медведева и членов правительства за год

18:45 Защитницу архангельских манифестантов оштрафовали за участие в протестах

18:37 Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей Боярский

18:19 Навальный обрушился на призвавшую бедных и недовольных россиян Волочкову уехать   4

18:10 Горсуд отпустил на свободу комсомольцев, арестованных за "мусорные подарки" "Единой России"   1

17:51 Вслед за Twitter за отказ хранить данные юзеров в России РКН наказал Facebook

17:40 На создание Национального космического центра в Москве понадобится 25 млрд рублей   1

17:21 Обвиненному в педофилии священнику из Вологодской области дали 4,5 года колонии   2

17:15 Петербург почистили от нелегальных парковок   1

16:59 Путин заметил, что призывная армия морально устаревает   1

16:46 Беглов: Петербург перевыполнил план по весенней уборке города   4

16:22 Миронов горд тем, что его партия последовательна в критике муниципального фильтра   2

16:18 Ученый заявил об остром дефиците лесных ресурсов России   1

15:55 Уличный художник привлек внимание к работам под домом купца Овсянникова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.