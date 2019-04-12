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14:18

Объединенная оппозиция 1 мая выйдет на марш "Свободному Петербургу - свободные выборы"

фото ЗакС политика Объединенная оппозиция 1 мая выйдет на марш "Свободному Петербургу - свободные выборы"

Оппозиционные силы Петербурга договорились 1 мая объединенной коалицией выйти на общегородской марш по случаю Праздника труда.

В организационный комитет мероприятия вошли депутаты Заксобрания, представители Партии роста, партии "Справедливая Россия", Партии Парнас, Партии Перемен, Либертарианской партии России, проект "Объединенные демократы", петербургский штаб политика Алексея Навального, движение "Время", "Наблюдатели Петербурга", движение "Городская среда обитания", "Открытая Россия", "Чайный клуб" и другие организации.

Днем ранее депутат Борис Вишневский подтвердил, что "Яблоко" тоже будет участвовать в шествии.

Лозунгами марша выбраны предшествующие грядущему в городе электоральному событию осенью 2019 года: "Петербург против «Единой России»!", "За сменяемость власти в Петербурге", "За свободные выборы", "Просвещенному Петербургу - просвещенную власть".

В установленные законом сроки будет подано уведомление в Смольный.



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17:59    
Эта сраная оппозиция решила бы вопрос с референдумом по пенсионной реформе. Обо всем шумят, изображая деятельность...

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