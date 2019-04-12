Министр труда вновь заявил о быстром росте зарплат россиян

Руководитель Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии ведомства, вновь заявил о высоких темпах роста заработных плат россиян - на 6,8% в 2018 году, что якобы является самым высоким показателем, начиная с 2012 года, передает РИА "Новости".

"Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы", - известил министр.

Ранее российские СМИ, ссылаясь на данные Росстата, поделились исследованиями, согласно которым около трети семей (79%) не имеют средств на покупку обуви по сезону. При этом половина респондентов сообщила о том, что не в состоянии справиться с неожиданными тратами - например, расходами на срочный ремонт или услуги здравоохранения.

О том, что зарплаты россиян постоянно увеличиваются, Топилин заявляет неоднократно. Например, в прошлом году он сообщил о "беспрецедентном" росте жалованья среднестатистического гражданина РФ - на 11%. Следовательно, сегодня министр опроверг озвученные им же самым данные.