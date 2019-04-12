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Новости

14:40

Министр труда вновь заявил о быстром росте зарплат россиян

фото ЗакС политика Министр труда вновь заявил о быстром росте зарплат россиян

Руководитель Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии ведомства, вновь заявил о высоких темпах роста заработных плат россиян - на 6,8% в 2018 году, что якобы является самым высоким показателем, начиная с 2012 года, передает РИА "Новости".

"Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы", - известил министр.

Ранее российские СМИ, ссылаясь на данные Росстата, поделились исследованиями, согласно которым около трети семей (79%) не имеют средств на покупку обуви по сезону. При этом половина респондентов сообщила о том, что не в состоянии справиться с неожиданными тратами - например, расходами на срочный ремонт или услуги здравоохранения.

О том, что зарплаты россиян постоянно увеличиваются, Топилин заявляет неоднократно. Например, в прошлом году он сообщил о "беспрецедентном" росте жалованья среднестатистического гражданина РФ - на 11%. Следовательно, сегодня министр опроверг озвученные им же самым данные.

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18:33   У безработных бомжей России - быстрый рост... смертности, да и кто их когда считал?!...  
Бездомных, в том числе, и по этой причине - безработных людей, сегодня в России - миллионы!...  
Миллионы бомжей, бомжих, бомжат, детей-беспризорников, детей-сирот, да и прочих обездоленных людей...

18:09    
НИЗЫ  уже так жить не могут -вилоы пришлют хохлы

17:56    
Когда сократят этих трутней-бездельников из Министерства труда? Трындят чего-то, а караван идет...
От этого "Министерства" ничего не зависит! Все решают работодатели-коммерсанты по своим законам.

17:52    
17.44
А Вам известно, что из донора можно почти всю кровь откачать?

17:44    
17:40. Тем не менее Питер-регион донор в России...Их всего 11 из 85...

17:40    
15.58
Я вижу вы матрос-контрактник, сварщик-бурильщик, груз 200 из ЧВК получили...
Где промышленные предприятия Ленинграда, известные всему миру? Разорили и понастроили бизнес-центров.
Кировский, Ижорский, Электросила, Буревестник....

17:30    
17:21. Россияне-самый стонущий народ в мире, любит поплакаться, сопли растереть по морде... Вместо того, чтобы как немцы или китайцы, пойти и заработать денег на жизнь...Миллионы трудоспособных российских мужиков тунеядствуют, проедая лишь пенсии родителей, а то бабушек...При этом рьяно ругают власть и требуют от неё всевозможных благ!

17:21    
17:04, При зарплате зарплате не ворующего честного человека такие цены (разумеется,приуменьшенные Вами, возможные только по акциям) - норма? Да Вы офонарели. Но, видимо честный заработок производительным трудом не по Вашему профилю. По результатам опросов ВЦИОМ (куда уж официальнее) 80% россиян не могут позволить себе приобрести самое необходимое.

17:04    
16:20. Хожу в магазин почти каждый день и могу сказать, что цены приемлемые и почти не изменились к весне прошлого года! Картошка-19 руб за кг., моркошка-25, свекла -20, кура 100руб. с небольшим, а бывает и по 99, горбуша-150, яблоки 50-60, яйца-55, свинина-200 и тд. Доллар на конец 2018 стоил 69,60, а сейчас 64,50...Доллар свалился, а не рубль!!!

16:27    
16:20)) Правильно пишите. 15:17)) по пунктам разложили.

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