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16:18

Ученый заявил об остром дефиците лесных ресурсов России

фото ЗакС политика Ученый заявил об остром дефиците лесных ресурсов России

Регион средоточия лесной промышленности - Сибирь - в ближайшее время столкнется с дефицитом запаса древисины, поделился с "Интерфаксом" руководитель Института леса им. Сукачева Александр Онучин.

"Многие не понимают, что он [дефицит] грядет, и уже тех запасов, которые были здесь [в Сибири] 50-70 лет назад не будет", - переживает ученый.

Недостаток ресурсов вызван, в том числе, регулярными лесными пожарами, а также повсеместным распространением насекомых-вредителей и хаотичной вырубкой деревьев, уточнил Онучин.

"Я думаю, что лет на 15 может еще хватить лесных ресурсов", - предположил он.

Ещё одна большая проблема, продолжил Онучин, заключается в том, что в тех местах, где на данный момент могли бы расти леса после масштабной промышленной вырубки, их нет, потому что их попросту не "реновируют", в связи с чем бывшие лесополосы зарастают мелкими кустарниками.

"Именно там нужно сосредоточить интенсивные формы ведения лесного хозяйства, это не обязательно посадки. Самое главное - обеспечивать за этими молодняками должный уход, их нельзя бросать на произвол судьбы. Тогда в этих условиях мы можем получать древесины на порядок больше, чем в среднем по стране", - известил ученый.

Однако, подытожил Онучин, на данный момент лесозаготовители предпочитают продвигаться в северные широты, а там лес восстанавливается гораздо медленее ввиду климатических условий. Плюс к всему, древесина там хуже по качеству, нежели чем на плодородном юге Сибири.

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18:24    
В Приозерском районе Питера по согласованию с чиновниками сначала вырубали лес, вывозя в Финку, а потом жгли вырубку... Тому были свидетели всех баз отдыха и детских лагерей! Писали и тушили пожары.
И сейчас, когда леса горят, то это скорее всего вырубки. Ик концы в огонь!!!

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