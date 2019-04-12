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16:46

Беглов: Петербург перевыполнил план по весенней уборке города

фото ЗакС политика Беглов: Петербург перевыполнил план по весенней уборке города

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов, посетивший сегодня, 12 апреля, с выездной инспекцией Московский район, остался доволен увиденным на улицах, в связи с чем поспешил заявить, что, как ему кажется, город перевыполнил план по уборке - на целых 30%, передает "Мойка78".

Очищение улиц и дворов от грязи идет с опережением графика, сообщил он, даже несмотря на недостаточное количество спецтехники.

Беглов добавил также, что Петербург будет активно кооперироваться с Москвой по вопросам, связанным с уборкой. В город на Неве уже присланы, резюмировал он, две бригады спецтранспорта.

Действительно, ранее сегодня очевидцы поделились с Telegram-каналом "Протестный Петербург" фотографиями уборочных машин, пригнанных из столицы: на кузовах ТС значились надписи "Москва Автодор", присутствовал герб и номера с регионом 777.



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18:10    
Глава Московского района перед инспекцией Беглого  лично чистил улицы. Добрые люди подсказали. Перевыполнил план чего? Уборки улиц? И такой есть? И сколько планировщиков из бюджета кормятся???

18:07    
БЕГЛЫЙ пенс БЕЗ ПОМОЩИ СОБЯНИНА даже улицы убрать НЕ МОЖЕТ

17:39    
Перевыполнил план по уборке или по списанию средств на уборку?

17:06    
Беглов хорошо работает в Питере! Быть ему губернатором нашего славного города!

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