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16:59

Путин заметил, что призывная армия морально устаревает

фото ЗакС политика Путин заметил, что призывная армия морально устаревает

Встречаясь с коллективом НПО "Энергомаш", президент Владимир Путин обмолвился о том, что такая форма рекрутирования граждан в армию, как обязательный призыв, со временем смотрится все более архаичной и что рано или и поздно может полностью кануть в небытие, цитирует его слова ТАСС.

"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - поделился своими мыслями на тему глава государства.

По его словам, все более сложная и современная военная техника требует все более качественной и профессиональной подготовки для того, чтобы в принципе мочь ей пользоваться.

Россия, заверил национальный лидер, движется в обозначенном им выше направлении.

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18:11    
главное чтобы ГЛАВКОВЕРХ морально не устарел

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