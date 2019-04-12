Петербург почистили от нелегальных парковок

За прошедшую неделю в Петербурге освободили свыше 40 тысяч квадратных метров самовольно занятых земельных участков от нелегальных автопарковок, уведомляет пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Самая "обширная" стоянка площадью более 7 тысяч кв метров располагалась близ дома №24 по улице Доблести. По соседству с ней - зачистили автоплощадку чуть поменьше. Менее громоздкая, но не менее незаконная парковка площадью 6 тысяч кв метров была ликвидирована у дома №2 по Сиреневому бульвару.

Помимо прочего, нелегальные паркинги снесли на улице Лёни Голикова, Красногорской, Руднева, Ивановской, Михаила Дудина, Заречной, Жени Егоровой.