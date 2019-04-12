На создание Национального космического центра в Москве понадобится 25 млрд рублей

Минимальная стоимость реализации проекта, предполагающего возведение в Москве Национального космического центра, понадобится минимум 25 млрд рублей, заявил Владимир Путин.

"Мы хотим - мне бы очень хотелось - чтобы это выглядело современно, красиво, достойно отрасли, чтобы там могли быть сосредоточены наш научный и образовательный потенциал", - цитирует надежды главы государства РИА "Новости".

Учреждение, настаивает президент, должно стать "центром мирового класса", которое позволит создать не менее 20 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, в феврале текущего года стало известно о том, что "Роскосмос" в кооперации с мэрией Москвы собирается разместить в столичном районе Фили Национальный космический центр - место, которое объединит все подведомственные объединению структуры: отраслевой банк, Ситуационный центр управления космической деятельностью и Центр управления полетами.

Известный своими амбициозными планами по освоению космоса глава госкорпорации Дмитрий Рогозин желает, чтобы главное здание комплекса внешне напоминало ракету-носитель сверхтяжелого класса.