Горсуд отпустил на свободу комсомольцев, арестованных за "мусорные подарки" "Единой России"

Горсуд Петербурга отменил постановление о назначении административного наказания активисту ЛКСМ Владиславу Карлову, уведомила у себя в Facebook юрист Анастасия Буракова. Ранее молодому комсомольцу суд первичной инстанции назначил наказание в виде ареста на 9 суток за участие в "мусорном" перфомансе в приёмной "Единой России".

Юноша отпущен на свободу, проведя в стенах спецприёмника четверо суток.

Также Горсуд отменил арест и другой активистке, участвовавшей в перфомансе - Виктори Севериной.

Напомним, 8 апреля группа молодых людей, являющихся членами "Ленинского коммунистического союза молодежи", принесли в штаб петербургских единороссов коробки с "подарками, которые они заслужили", однако вместо "презентов" внутри оказались пакеты с бытовыми отходами. Подобной акцией "комсомольцы" выразили протест против повышения тарифов на вывоз мусора.

9 апреля 18-летнюю Северину арестовали за данный антимусорный манифест на 7 суток, а другому активисту, Феликсу Петрову, назначили 40 часов обязательных работ. Следом, 10 апреля, арестовали и Карлова. Ему и Севериной инкриминировали нарушение ст. 20.2 КоАП.