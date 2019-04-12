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Новости

18:19

Навальный обрушился на призвавшую бедных и недовольных россиян Волочкову уехать

фото ЗакС политика Навальный обрушился на призвавшую бедных и недовольных россиян Волочкову уехать

Балерина Анастасия Волочкова, выступившая на текущей неделе с резонансным заявлением о том, что бедным россиянам, недовольным своим положением, следует эмигрировать, подверглась разгромной критике со стороны политика Алексея Навального. Глава Фонда борьбы с коррупцией на своем YouTube-канале попытался разложить ее позицию "по полочкам" и тем самым показать неправоту и цинизм знаменитости.

"Это просто наглые люди, которые считают, что у них - некая настоящая работа, но есть же те, кто любит жить в Мичуринске и работать преподавателями музыки. Для первых это означает, что ты неполноценный, должен страдать и думать после работы, в чем еще ты провинился перед Анастасией Волочковой за этот день", - сделал вывод политик.

По словам Навального, ненавистные ему единороссы озвучивают раз за разом примерно те же самые умозаключения, "только без шпагата". Такое отношение к людям - это, как он вынужден констатировать, некая солидарная позиция той части населения, которая причисляет себя к российской элите и истеблишменту. Оппозиционер напрямую связал установившийся психологический климат в обществе с крайне высоким уровнем самоубийств в России.

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19:27    
18:31 - "заслуженным" можно всё списать, по твоему?.. в россии каста неприкасемых есть и была всегда, но это не значит, что они "всегда" будут вне критики... а пока про волочкову можно сказать, одно - "заслуженная" дура... а алексею, респект, он и здесь верно отразил общественное мнение... за исключением отдельных дураков все с ним согласны...

19:12    
Волочкова стала похожа на Поклонскую: пока молчала - ангел, открыла рот - дайте дуре мужика!!!

18:31    
Волочкова-Заслуженная артистка России! Она имеет право высказать своё мнение! На её фоне Навальный-заурядный чмошник и неудачник!

18:27    
Алексей, не трать свои нервные клетки на эту проститутку!!!
Воздастся ей по заслугам, время идет, бока обвисли...

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