Защитницу архангельских манифестантов оштрафовали за участие в протестах

Юриста Оксану Владыку, задержанную 11 апреля после судебного заседания, во время которого она выступала в роли защиты нескольких участников "мусорных" протестов в Архангельске, оштрафовали за участие в несанкционированном шествии, поделился с "МБХ Медиа" правозащитник Юрий Чесноков.

Он уточнил, что Владыке предписали штраф на 15 тысяч рублей за нарушения порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и еще на 15 тысяч рублей за участие в шествии, повлекшем создание помех движению транспорта (ч.6.1 ст. 20.2 КоАП).

Напомним, 7 апреля в северном регионе прошли массовые несогласованные протесты против ввоза столичного мусора. По некоторым данным, на улицы Архангельска вышли от 3 до 15 тысяч горожан.

В декабре прошлого года недовольство архангелогородцев против строительства полигона "Шиес" вылилось в жалобу президенту Владимиру Путину, однако внятного публичного ответа из Кремля не последовало.

В городе до сих пор продолжаются "бессрочные" антимусорные протесты, а участвующих в них активистов активно судят.